Nordica nõukogu esimees: keegi ei taha lennata lennufirmaga, mis tegelikult ei lenda

Nordic Aviation Gropi nõukogu esimees Peeter Tohver väitis Äripäevale, et Hannes Tohver täitis lennufirma juhina oma missiooni. Foto: Raul Mee

Mais Nordic Aviation Groupist lahkuv juht Hannes Saarpuu jätab maha ettevõtte, kus on teravamad probleemid lahendatud, kinnitas teatas lennufirma nõukogu esimees Peeter Tohver.

"Sujuv on palju öeldud. Tahaks ikka, et oleks parem: saaksime pakkuda rohkem liinireise ja oleksime pildil. Täna on seis, nagu on," ütles Tohver intervjuus Äripäevale lennufirma praeguse seisu kohta.