Raimond Kaljulaid lahkub Keskerakonnast

Hiljuti Keskerakonna juhatusest taandunud Raimond Kaljulaid on otsustanud lahkuda ka erakonnast. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsiooni moodustamist tauninud ning seetõttu erakonna juhatusest lahkunud Raimond Kaljulaid teatas täna, et lahkub ka Keskerakonnast.

"Eilsed (neljapäevased – toim) hääletused riigikogus näitasid, et äärmusparempoolse Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna ja Keskerakonna koostöö on de facto alanud. Pean EKRE valitsusse kaasamist väga suureks veaks," teatas Kaljulaid.

Kaljulaidi hinnangul vähendab EKRE kaasamine valitsusse ettevõtlike inimeste huvi Eesti edu nimel panustada, mis "pärsib meie majanduskasvu ning vähendab võimalusi parandada inimeste heaolu, suurendada sissetulekuid, palku ja pensione. EKRE kaasamine valitsusse kahjustab Eesti mainet ja vähendab meie partnerite usaldust meie vastu. EKRE liidrid lõhestavad Eesti ühiskonda".

Kaljulaid ütles pressikonverentsil, et teavitas Keskerakonna juhti Jüri Ratast oma otsusest eile. Täna vahetult enne avalduse tegemist otsustas ta oma erakondliku liikmelisuse lõpetada ka äriregistris. Kaljulaid kuulus Keskerakonda ligi 18 aastat.

Vaatamata Keskerakonnast lahkumisele otsustas Kaljulaid jääda aktiivsesse poliitikasse: ta jätkab riigikogus fraktsioonitu saadikuna ja kandideerib üksikandidaadina Euroopa Parlamendi valimistel. Küsimuse peale, kas ta kavatseb liituda mõne teise erakonnaga, vastas Kaljulaid eitavalt ning rõhutas, et ta ei ole ühegi erakonnaga olnud ka kõnelustes sellel teemal.

Keskerakond: Kaljulaid pettis valijaid

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Raimond Kaljulaidi lahkumine erakonnast ja fraktsioonist ei tulnud kellelegi üllatusena, kuid selle sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast.

Karilaidi sõnul peaks Kaljulaid arvestama sellega, et ta oli ringkonna esinumber Keskerakonna kandidaadina, kelle kampaaniasse panustas erakond nii raha kui ka aega. „Kuigi ta seda kaldub arvama, olid väga paljud tema hääled toetusavaldus erakonnale ja meie eesmärkidele, mitte temale ainuisikuliselt. Karilaidi sõnul tuleks Kaljulaidil lahkuda riigikogust.

Keskerakonna aseesimees sõnas, et on kummastav, et Kaljulaid tegi otsuse lahkuda enne, kui on avalikustatud koalitsioonilepe. "Tänase sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast," ütles Karilaid.