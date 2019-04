Britid tüürivad valimiste poole

Patiseis parlamendis toob Suurbritannia europarlamendi maikuiste valimiste ajal urnide juurde Foto: AFP

Euroopa Liit on valmis Suurbritanniale ajapikendust andma, kuid suutmatus otsustada, kuidas täpselt Euroopa Liidust lahkutakse, on muutnud tõenäoliseks, et britid osalevad Euroopa Parlamendi valimistel.

Täpsemalt otsustavad Euroopa Liidu liikmesriigid lahkumistähtaja pikendamise üle kolmapäeval, kuid mitmed liikmesriigid on märku andnud, et pikendamisega nõustutakse.