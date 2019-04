Raadiohommikus on külas uue valitsuse arhitekt

Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik peaks uues valitsuses saama sotsiaalministri portfelli. Foto: Liis Treimann

Tõenäolise valitsuse noorimat ministrikandidaati Tanel Kiike saadab mitu hüüdnime: peaministri abi- või tugiratas, KEI valitsusleppe arhitekt ning valitsuse suurim niiditõmbaja, nagu vanasti Rain Rosimannus.

Uurime stuudios Tanel Kiigelt, milline neist hüüdnimedest tõele vastab ja kas kolmel erakonnal on lisaks koalitsioonileppele kuskil ka piimaga kirjutatud dokument, nagu arvab Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Teine külaline hommikuprogrammis on Isamaa liige Riina Solman, kellest saab suure tõenäosusega uus rahvastikuminister. Uurime, kas Solmanile tuli ministrikoha pakkumine ootamatult ja mille eest ta valitsuses seista tahab. Samuti kuuleme, millega veenis Isamaa ümber Jüri Luige, kes otsustas kaitseministriks jääda hoolimata oma varasemast väljaütlemisest, et temast ei saa ministrit valitsuses, kus partneriks on EKRE.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Räägime, kuidas toimub kohustusliku kogumispensioni ehk II samba osakute pärimine ja millised maksud sellega kaasnevad. Võtame vaatluse alla ka vabatahtliku kogumispensioni ehk III samba ning sellega kaasnevad maksud ja maksusoodustused. Neil teemadel kõnelevad Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu ning E&Y Eesti maksuvaldkonna partner Ranno Tingas. Luminor panga peaökonomist Tõnu Palm räägib saates, mida olulist on ettevõtjal vaja teada Eesti, euroliidu ja USA makromajanduses toimuvast ning heidame pilgu ka neljapäeval algavale Pärnu finantskonverentsile. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Läbilöök". Veidi vähem kui kümnend tagasi tekkis Eestis käsitööõllede ja väiketootmiste buum. Selle najal loodi ka Põhjala pruulikoda, mis on kasvanud mõne aastaga maailma paremikku nii pruulikoja kui ka oma toodetega. Kuidas teha Eestist toodet, mis saab maailma paremate sekka ja kuidas lisaks uute toodete turule toomisele luua ka nende tarbimist soodustavat kultuuri ja väiketootja võludest ning valudest räägib saates Põhjala pruulikoja juht Enn Parel. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Arvude taga". Saate teema on ettevõtete ehk andmeesitajate halduskoormuse vähendamine, mida statistikaamet igal aastal teeb. Kuidas see praktikas välja näeb ja miks peab mõni ettevõte vastama mitmele küsimustikule kuus ja teine mitte ühelegi? Külas on statistikaameti andmetöötluse ja registrite osakonna juhataja Epp Karus ning statistikaameti peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal Andres Kukke. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Saates tuleb juttu millestki, mis on olemas kõigil, kuid mille treenimisest paljud tulu ei lõika. Näiteks maailma edukamaid investoreid Ray Dalio on öelnud, et sellel põhineb tema edu. Räägime meelest ja selle treenimise vajalikkusest ning selle kasust. Saates on külas kliiniline psühholoog ja heatahtlikkuse harjutuste õpetaja Anni Kuusik ning meeleharjutuste praktiseerija ning ettevõtja Jaan Kruusma. Saatejuht on Rivo Sarapik.

