Technopolis Ülemiste sõlmis 110 miljoni eurose laenulepingu

Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov Foto: Andras Kralla

Ülemiste City linnaku arendaja Technopolis Ülemiste AS ja Swedbank AS sõlmisid lepingu kõigi olemasolevate laenude refinantseerimiseks summas 110,5 miljonit eurot, lisaks sisaldab leping ka Sepapaja 1 uue büroohoone ja parkimismaja ehituse finantseerimist.

Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov ütles pressiteates, et laenu refinantseerimine annab neile paremad eeldused linnaku arendustegevuse jätkamiseks. Uue büroohoone kerkimisega Sepapaja 1 aadressile algab tema sõnul Ülemiste City arengus uus ja kõige suurem etapp.

AS Technopolis Ülemiste on endise Dvigateli tehase territooriumile loodud linnaosa Ülemiste City suurarendaja. Linnakus tegutseb ligi 400 ettevõtet ning seal on endale töökoha leidnud ca 10 000 töötajat. Technopolis Ülemiste AS kuulub 51 protsendilise osalusega Soome firmale Technopolis Plc ning 49 protsendilise osalusega ASile Mainor Ülemiste.