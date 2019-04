Eesti majandus rallib täiskäigul karide poole

Eesti majandusel läheb hästi, kuid kiire kasvuspurt toob esile nii riigisisesed kui ka väliskeskkonnast tulenevad ohud, millest esimesed on juba realiseeruma hakanud, rääkis Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik täna Pärnu finantskonverentsil.

Ülo Kaasik Foto: Urmas Kamdron

„Eesti majanduskasv oli eelmisel kolmel aastal üks Euroopa kiiremaid, meil läheb hästi,“ kirjeldas Kaasik hetkeolukorda. Ta tõi esile, et eurodes on Eesti majandus elaniku kohta kasvanud viimase paarikümne aastaga neli korda. „See on päris kiire kasv, me ei taju, kui hästi meil näiteks võrreldes eelmise aastaga läheb.“