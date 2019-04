Tere piim tükib Vietnami

Tere piimatööstus on sisenemas Vietnami turule. Pärast 50 tonni lõssipulbri proovipartii saatmist Vietnami loodetakse mahtu suurendada ja liikuda ka määrdejuustude, või ja kõrgpastöriseeritud piima eksportimiseni.

Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask peab Vietnami väga atraktiivseks sihtriigiks. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

“Vietnami turuga käisime esimest korda tutvumas aasta tagasi ning oli selge, et meie ettevõtte jaoks on tegu äärmiselt suure potentsiaaliga sihtturuga,” ütles Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask. “Siiski peab aru saama, et Aasias võtab ärisuhete sõlmimine hoopis rohkem aega, kui näiteks Põhjamaades harjunud oleme. Tihti võib mööduda ka viis aastat, ilma et tehinguni jõutaks,” lisas ta.