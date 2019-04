Ettevõtted on värbamisest väsinud

Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra Foto: Meeli Küttim

Värbamisplaane kaardistava rahvusvahelise uuringu kohaselt on ettevõtjate värbamisoptimism juba mitu kvartalit järjest langenud.

Töökohtade vähenemist veel ühelgi suurel turul pole siiski veel näha. ManpowerGroupi igas kvartalis tehtavas uuringus küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigist.

Eesti lähiriikidest on hetkel värbamise osas kõige optimistlikumad Rootsi ja Poola, kus 9 protsenti ettevõtjatest plaanib selles kvartalis inimesi juurde palgata. Eesti inimestele töises vaates huvipakkuvatel turgudel Soomes ja Suurbritannias on värbamisplaan 4 protsendil ettevõtetest. Kui eelmises kvartalis oli Suurbritannia värbamisootus viimase 18 kuu kõige optimistlikum (6%), siis praeguseks on Brexiti segane seis väikese tagasilöögi andnud. Soome värbamisoptimism on langenud seitsmelt protsendilt neljale.

Viited majanduse jahtumisele

“Mitu aastat oleme saanud rääkida üleilmsest värbamisoptimismi kasvust, aga nüüd on kurss muutumas,” rääkis Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Meil pole küll veel põhjust rääkida pessimismist, aga optimism on raugenud ja neid riike, kus töökohti juurde ei looda, tuleb järjest juurde. Viiteid majanduse üleilmsele jahtumisele on veelgi, nii et ilmselt näeme langustrendi jätkumist ka järgnevates kvartalites,” lisas Kaldra.

Kõige värbamisoptimistlikumad riigid on hetkel Horvaatia, Jaapan, Kreeka, USA ja Hong Kong, kõige pessimistlikumad seevastu Argentiina, Ungari, Hispaania ja Türgi, kus ettevõtjad selles kvartalis inimesi juurde palgata ei plaani. Võrreldes aastataguse ajaga on optimism kasvanud 10 riigis, samas väljavaated nõrgenenud viieteistkümnes.