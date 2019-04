Raadiohommikus: kuumenevast kinnisvaraturust ja LHV tulemustest

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu Foto: Liis Treimann

Kas LHV Groupi äsja avaldatud tulemused ja rekordkasv pakuvad rahulolu või saaks midagi paremini teha? Nii sellest kui ka panga ees seisvatest eesmärkidest ja väljakutsetest, millest ühena nimetatakse börsile saadetud aruandes pensionireformi, räägime LHV Groupi juhataja Madis Toomsaluga.

Muu hulgas uurime Toomsalult, kas ja kuidas on LHV-l plaanis kasu lõigata konkurentsi vähenemisest pangandusturul ning kas see lubab klientide arvu, laenuportfelli mahu ning intresside kasvul uute rekordite püstitamist.

Külas on ka RE Kinnisvara juhatuse liige ja vanempartner Monica Meldo, kellega käime üle kinnisvaraturu olukorra ning üritame leida vastused küsimustele, kas ja kui kõrgele kergitavad kinnisvara hinna riiklik eluasemelaenu sissemakse garanteerimine, pensionisambast vabanev raha ning Rail Baltica ja Talsinki tunneli projekt. Teisalt uurime eksperdilt, kas laenutingimuste karmistumine väheneva konkurentsiga pangandusturul võib hinnakasvu pidurdada.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Esmaspäev oli internetipäev, mistõttu uurime, mis teemad sel aastal erilises fookuses on. Ka peatume domeenivaidlustel Eestis ja räägime domeenioksjonitest, mis on sel aastal kujunemas innovatsiooniks kogu maailmas. Külas on Triniti vandeadvokaat Karmen Turk ja Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse esimees Heiki Sibul. Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 „Korras kinnisvara täna-homme“. Uhiuues saatesarjas on külas Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu tegevjuht Jüri Kröönström, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuriinstituudi professor Roode Liias, City Haldus OÜ juhatuse liige Heikki Lind ja KV Service'i juhatuse liige Miguel Ortega. Juttu tuleb korrashoiusektori väljakujunemistest ja kasvuraskustest Nõukogude Liidu järgses Eestis, spetsialistide koolitamisest ning seadusandluse väljatöötamisest.

Edasi vaatame juba tulevikku. Tehnoloogia tungib võimsalt peale ka kinnisvara korrashoiu valdkonnas, mis seab uued ülesanded ettevõtetele ja uued hinnad teenuse tellijatele. Kindlasti ei saa saates üle ega ümber omanike vastutusest ja teadlikkusest.

13.00–14.00 „Innovatsiooniminutid“. Mis on biomajandus ja kas Eestil on biomajanduses potentsiaali? Milline on Eesti biomajandus 10–15 aasta pärast? Neile ja paljudele teistele huvitavatele küsimustele vastab Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli professor Rando Värnik. Saatejuht on Jana Vainola.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Saates räägib Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling kinnisasja käibemaksuga maksustamise teemal. Käibemaksuseadust muudetakse igal aastal ja tihti juhtub, et muudatusi jõustub koguni mitu korda aastas. Käibemaksuseaduse järgi on kinnisasja müük maksuvaba käive, kui seda kinnisasja ei kasutata ehitusmaana. Kui enne tuli sundkorras 20% maksumääraga maksustada krunti, siis jõustunud redaktsiooni kohaselt asendati krundi mõiste ehitusmaa mõistega, mis on krundi mõistest laiem.

Kuna kinnisasja käibemaksuga maksustamine on päris keeruline teema, siis on selle kohta kerkinud küsimusi, millele maksunõustaja Tõnis Elling hea meelega vastab. Saadet juhivad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja Äripäeva teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar.

