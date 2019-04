Suurim risk on see, kui firmajuht üldse riski ei võta

TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor ja IIZI Kindlustusmaakleri finantsjuht Kaido Kepp ütles Pärnu finantskonverentsil, et kõige suurem risk on see, et üldse riski ei võeta.

Kepp andis ülevaate riskide juhtimisest finantsjuhi töös ning tõi välja olulised punktid, millest riskivalmidust hinnates ja riske maandades lähtuda.

Ekstreemsportlane, lindilkõndija Jaan Roose võttis riski ja pakkus konverentsi osalejatele närvikõdi. Rsikialdis Jaan Roose on trikitanud ka superstaar Madonna kontserdituuril. Foto: Urmas Kamdron

Risk sisaldab endas nii ohtu kui ka võimalust. Hea riskijuht ei tegele mitte ainult kahjude vältimisega, vaid eelkõige õige tasakaalu leidmisega ohtude ja võimaluste vahel. Kindlasti hindab hea riskijuht riskivalmidust koos riskivõimega.

Äärmiselt oluline on kokku leppida konkreetne tegevusplaan riskiolukorras käitumiseks ning sellest ka kinni pidada. See ei pruugi olla alati lihtne, tavapärane on, et sellisesse olukorda sattudes tehakse veel suurema riskiga otsuseid.

Mida teevad edukad ettevõtted?

Edukates ettevõtetes saadakse aru sellest, kust raha tuleb, osatakse oma konkurentsieelist ära kasutada ja kasvuperioodi võimalikult pikaks venitada.

Eduka ettevõtte kõik töötajad on huvitatud ühise eesmärgi poole püüdlemisest, kõigil on sama mõõdik, mille põhjal edu mõõdetakse ning see on seotud motivatsioonisüsteemiga.

Edukas ettevõte käib kaasas oluliste trendidega, näiteks, kui inimese tööd saab automatiseerida, siis panustatakse ka inimese ümberõppesse.

Edukas ettevõttes teatakse, et kõige suurem risk on see, et riske üldse ei võeta.