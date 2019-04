Uus valitsus plaanib võrgutasusid langetada

Foto: Andras Kralla

Loodav koalitsioon kavatseb langetada elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid, kirjutas ERR-i uudisteportaal.

Loodava koalitsiooni rahandusministrikandidaat Martin Helme ütles, et kuna elektri börsihinna kõrval on tasud on riiklikult reguleeritavad, on nende ülevaatamine valitsuse võimuses.