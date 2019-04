Notre-Dame saab raha aina juurde

Notre-Dame'ile on tulnud annetusi üle kogu maailma. Foto: Reuters/Scanpix

Prantsusmaa kultuuriminister Franck Riester ütles, et Notre-Dame’i katedraal on taastamistöödeks saanud juba 800 miljonit dollarit.

Riester sõnas, et enamasti kulub rahvuslike monumentide taastamiseks 300 miljonit eurot.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on lubanud, et kirik taastatakse viie aastaga. „Ambitsioonikas. Me paneme tööle kõik oma teadmised, kõik annetused,“ ütles Riester. Tema sõnul on siiski veel liiga vara rääkida sellest, kuidas täpselt katedraali taastama hakatakse. Küll aga on teada, et kiiremas korras peab eemaldama sulanud skulptuurid ja kujud, mis võivad oma raskusega lõhkuda hoone hapraid konstruktsioone.

Pariisis asuvas Notre-Dame’i katedraalis puhkes tulekahju esmaspäeva pärastlõunal. Kustutustöödel osales 400 tuletõrjujat ning kustutustöödeks kulus 15 tundi. Põlengu põhjus pole veel teada, kahtlustatakse õnnetust.