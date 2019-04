Kainestav tagasilöök: majandus hakkab tipust alla laskuma

Aasta algus on olnud autopoodides hõre, kuid aprillis võiks asi juba paraneda, ütles City Motorsi juht Jaanus Palm. Foto: Andras Kralla

Miks suur palgatõus käibemaksu laekumises kajastuda ei taha, ei tea eriti keegi, kuid ootamatult on pihta saanud just suurte ostudega seotud sektorid: automüük ja ehitus.

"Mis puudutab igapäevast tegevust salongides, siis see oli jaanuari algusest kuni märtsi keskpaigani eelmiste aastatega võrreldes ebatüüpiliselt hõre, seda eriti töökoja poolel. Miks inimesed kulutusi edasi lükkasid, ei oska öelda," tõdes möödunud aasta tugeva kasumiga lõpetanud City Motorsi juht Jaanus Palm, kes leiab, et siin võib osaliselt põhjuseks olla meedia üldine foon, mis on pigem olnud majandust jahutav ja kutsunud rohkem üles säästma kui kulutama.