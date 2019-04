Omniva suunab rahvusvahelised pakid automaatidesse

Foto: Meeli Küttim

Käesolevast kevadest hakkab Omniva rahvusvahelist pakimahtu pakiautomaatidesse suunama. Lahenduse testimisega alustatakse aprillis, laialdasem suunamine algab suvest.

Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on rahvusvahelise pakivoo pakiautomaati suunamisel mitu märkimisväärset kasutegurit. "Esiteks võimaldab see meil paki kliendini toimetada kiiremini ning kliendi jaoks mugavamalt. Teisalt aitab see paremini realiseerida ka meie üha laienevat pakiautomaatide võrku ning kolmandaks leevendada kõrghooajal suurtest pakimahtudest tingitud ülekoormust postkontorites“ ütles Rööpson.