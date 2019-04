Ehitusobjektidel eestlased müüri ei lao

Eelmisel suvel korraldasid politsei, maksuamet ja tööinspektsioon Pärnus neljal ehitusel kontrollreidi. Luubi all oli 30 võõtöötajat peamiselt Ukrainast. Kõikidel kontrollitutel olid dokumendid korras. Foto: Andras Kralla

"See on nõiaring. Täpselt nii, nagu pole BLRT-l piisavalt keevitajaid, siis ma julgen väita, et Eestis ehitusobjektidel eestlased müüri ei lao,“ tõdes Nordeconi juht Gerd Müller.

Müller ütles Äripäeva raadio otsesaates "Kuum tool", et tõenäoliselt on Eestis tuhandeid inimesi, kes otsivad endiselt tööd, aga lisaks on siia väga vaja välistööjõudu. „See ei ole sellepärast, et kurjad ettevõtjad saaksid kasumit teenida, vaid sellepärast, et majandus kestaks,“ ütles Müller.