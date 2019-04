Raadiohommikus: kuidas ettevõte mudast välja tõmmata

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime Tere ja Farmi piimatööstuste juhi ameti õige pea maha paneva Katre Kõvaskiga sellest, kuidas on tal õnnestunud võlgades ettevõtte päästmine ja millist peavalu see on valmistanud.

Lisaks räägime eestlaste seas ülipopulaarseks muutunud külaliskorterite ärist ja sellest, kas Airbnb plahvatuslik kasv sööb kasumlikkuse ära. Stuudiosse tuleb sellest vestlema Äripäeva börsitoimetaja Anu Lill.

Puudutamata ei jää ka uue valitsuse teemad. Äripäev korraldas hiljuti arvamusliidrite, ettevõtjate ja juhtide seas küsitluse teemal, mis peaks olema uue Eesti valitsuse kõige prioriteetsem tegevus. Tutvume ühe tuntud ühiskonnategelase küllaltki kriitilise arvamusega.

Hommikuprogrammi veavad Liis Amor ja Birjo Must.

10.05–10.15 "Müügiminutid". Müügis on ühel kaalukausil alati hind ja teisel väärtus. Kuidas lisada kaalu väärtusele? Väga lihtne, esmalt müü ennast inimesena, siis süvene klienti ja küsi lihtsalt rohkem küsimusi. Saa aru, kas su kliendil on päriselt vajadus olemas või sa ainult püüad seda väita. Sõnasta kliendi mured selgelt ja argumenteeri piisavalt. Tolmuimeja ei ime ainult tolmu, vaid pakub inimesele tervist, vabadust ja mugavust. Külas on Lux Eestist Villu Valm, küsib Urmas Kamdron.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Ben Graham rääkis juba 70 aastat tagasi, et aktsiaturg on pikas perspektiivis kaalumismasin. Võtmetähtsusega on seejuures järjepidevus, kannatlikkus ning emotsioonide kontrolli all hoidmine. Kõige paremini pidavat töötama sellised aktsiaportfellid, mille omanik on need unustanud. Kuidas aga leida investeeringuid, mis pikka aega tubli tootlust teeniksid, saab kuulda saatest.

Mängimisele tuleb lindistus aruteluringist, kus praktikud jagavad kogemust ja avaldavad arvamust, milliseid pikaajalisi investeeringuid teha. Paneel on lindistatud märtsi lõpus Jeremy Siegeli raamatu „Aktsiad pikaajalise investeeringuna“ esitlusel. Aruteluringis osalevad kaupleja ning raamatu toimetaja Aivar Õepa, SEB Marketsi valdkonnajuht Kristofer Vähi, ettevõtja ja investor Elmo Somelar ning LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Eramaja ehituse järjekordses saates annab Avaeksperdid OÜ juhataja Kristjan Koplimaa nõu, kuidas valida sobivaid aknakatteid. Tuleb jutuks, millist kardinatüüpi eelistada, mis eesmärki aknakatted üldse täidavad ning kas usaldada mõõtmisel ja paigaldamisel enda oskusi või jätta see töö ekspertidele. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Kui suur on e-kaubanduse maht, miks tasub Amazoni karta, millega eelistavad tarbijad oma ostude eest maksta, kui palju e-oste tehakse välismaalt? Saates on külas Swedbanki kaubandussektori juht Ardo Pajur. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Sel korral vestleme Planetway personalijuhi Merje Kärneriga personalitöö valdkonna edendamisest. Merje on töötanud personalijuhina paljudes ettevõtetes, näiteks SMITis, Microsoftis ja Swedbankis. Tänu suurele kogemusele on tal hea ettekujutus, mis personalitöös muutuma hakkab. Räägime ka noortesse suhtumisest ja personalijuhi väljakutsetest. Saadet juhib Äripäeva personaliuudiste juht Kai Miller.

