Sri Lankal tegutsev eestlane ära tulla ei kavatse

Sri Lankal hostelit ja restorani pidav Krõõt Laesson pommirünnakute pärast oma tegevust ei lõpeta, tema sõnul on rünnakukohast kaugemal turistide seas näha pigem põnevust.

„Kellelegi ei jõua väga hästi kohale, mis tegelikult toimus,“ ütles ta täna hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammile.

Mis viimase 24 tunni jooksul on toimunud?

Kõik inimesed on natuke šokis. Ma ise olen Colombost kahe ja poole tunni kaugusel, siin lõuna pool turismipiirkonnas. Siin ei olnud plahvatusi, aga kõik on telerite ette naelutatud ja kõigil on ärevus sees, aga midagi olulist muutunud ei ole peale selle, et sotsiaalmeedia on blokeeritud ja seda saab kasutada ainult VPNiga. Ja oli liikumispiirang, see tähendab, et eile õhtul pärast kella kuut ei tohtinud keegi välja minna.

Milline meeleolu on praeguseks? Kas turistid lahkuvad?

Kohalike seas on ärevus, keegi ei osanud seda oodata, kõik on äraootaval seisukohal. Turistid ka ei oska käituda. Kõik on hästi rahulik, millegi pärast ei pea muretsema ja keegi ei tunne, et oleks ohus. Aga kellelegi ei jõua väga hästi kohale, mis tegelikult toimus. Turistidel on lennujaama minekuga natuke keeruline.

Oli ka juba esimesi kinnipidamisi, uudistes on öeldud, et teatakse, kes rünnaku korraldas. Sa ütlesid, et välja ei paistnud, et selline oht on olemas.

Tugevdatud valve täna hommikul St. Anthony kiriku juures Sri Lankal Colombos päev pärast plahvatusi. Foto: JEWEL SAMAD, AFP/Scanpix

See on väga-väga suur üllatus kõigile. Kõik neli religiooni – katoliiklased, hindud, moslemid ja budistid – on siin kõrvuti elanud ja kõik on hästi läinud. Rünnak oli kristlaste vastu, keda on siin ainult 7 protsenti. See on imelik, keegi ei oska midagi arvata. Muidugi hakkavad kõik kohe süüdistama moslemeid, aga spekulatsioonidest tuleks hoiduda. Sellepärast riik blokeeribki sotsiaalmeediakanalid, et hoiduda spekulatsioonidest.

Sina ei ole seal praegu turistina, sina oled paar aastat juba elanud Sri Lankal.

Jah, kolm aastat, mul on hostel ja Itaalia restoran.

Mis sa arvad, kuidas nädalavahetuse rünnak võib mõjutada sinu tegevust?

Eile pidime restorani kinni panema, sest meie töötajate polnud võimalik lihtsalt kohale tulla. Kuna praegu siin algas madalhooaeg, siis see ei anna majanduslikult nii suurt põntsu, aga idakaldal, kus hooaeg alles algas, on raskem, sest inimesed on palju ettevaatlikumad ja kindlasti see mõjutab majanduslikult.

Oskad sa öelda, mida kohalik meedia räägib: kas otsitakse süüdlasi, on segadus?

Seal on põhimõtteliselt sama informatsioon, ma isegi kõrvutasin Eesti meedia artikleid ja välismeedia oma – täpselt sama informatsioon. Kohalikus singali keeles televisiooni uudiseid ma ei ole jälginud, aga internetis on uudised suhteliselt samad. Palutakse rahulikuks jääda, kõik kardavad, et rahutused hakkavad, kõik kardavad kodusõda. See on täpselt seesama, mis kodusõja ajal oli, et üritatakse uske ja inimesi üksteise peale vihaseks ajada. Inimesed kardavad seda, keegi ei taha enam sõda.

Millega peaks sinu meelest arvestama need, kellel oli plaanis reis Sri Lankale?

Ma võin öelda, et kõik on väga ohutu, aga eks see paistab nädala aja pärast, mis see motiiv seal oli. Aga need, kellel oli plaanis tulla, siis otseselt ei pea midagi kartma.

Sina jätkad seal vaatamata terrorirünnakutele?

Jaa. Ma võin öelda, et kõik need inimesed, kes meil siin on, need 15–20 inimest, keegi ei tunne, et oleks ohus ja keegi ei karda. Pigem on väike põnevus, et mis nüüd toimub. Eile oli liiklemine natuke raskendatud - kes läksid teise randa, ei saanud enam tagasi, sest bussi ei pandud liikuma. Muidu on turistidele kõik suhteliselt ohutu. Keegi ei pea kartma, kui keegi on lähedastest Sri Lankal. Ma ei usu, et midagi juhtuda saab.