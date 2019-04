Viru Hotelli pea kogu käive suundus kasumiks

Hotell Viru. Foto: Meeli Küttim

AS Hotell Viru teenis eelmisel aastal 6,43 miljoni eurose käibe juures 6,47 miljonit eurot tegevuskasumit, selgub Infopanka jõudnud andmetest.

Ettevõtte puhaskasum oli 5,3 miljonit eurot.

2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 6,28 miljonit ja tegevuskasum 6,00 miljonit eurot. Puhaskasum oli siis lausa 6,5 miljonit eurot.

Viru Hotelli omakapital on üle 71 miljoni euro.

Ettevõte kuulub Soome Pontos Gruppi ja selle põhitegevus on kinnisvara rendileandmine Tallinnas. Peamine rentnik on AS Sokotel, kellega kehtib rendileping veel pea kümme aastat, aastani 2028.

Ettevõttel pole ühtegi töötajat ja juhatuse ning nõukogu liikmed tasu ei saa. Ettevõtte juhatuse liikmena tegutses Timo Tapani Kokkila.