Raadiohommikus: kevadtuuled rattateedel ja börsiilmas

Lõpuks on käes soojad ilmad, mistap on ilmselgelt ka tuhanded jalgrattad talveunest üles aetud. Rivo Sarapik tegi sel puhul Äripäeva raadios juttu Eesti elektrirataste tootjast Ampler Bikesist ning räägib neljapäevases hommikusaates investor Madis Müüriga ühest konkreetsest investeeringust, mis on lisaks temale rõõmustanud veel sadu investoreid.

Äripäeva ajakirjaniku Kaspar Allikuga teeme juttu aga kevadistest meeleoludest USA börsil, kus Standard & Poor's 500 ja Nasdaq uute rekorditeni rühkisid, samuti ettevõtete kvartalitulemustest – Coca-Cola ja Twitter tegid oodatust tublimaid tulemusi, selgumas on ka Microsoft ja Facebooki tulemused.

Lisaks neile veel muud teemad meilt ja maailmast.

Stuudios on saatejuht Madis Aesma ja uudistetoimetaja Liis Amor.

11.00–12.00 "Luubi all". Räägime, kuidas võlg äripartnerid tülli ajas, Montenegro kinnisvaraskeemis olulist rolli mänginud Eesti firmast, kuidas algas aegade suurim maffiaprotsess, mismoodi prügipätid riigi nurka ajasid ja ohtliku oligarhi partneritele Eesti passe jaganud poliitikutest. Stuudios on uuriva toimetuse ajakirjanikud, saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa Parlamendi valimised". Räägime sellest, miks on oluline nendel valimistel kindlasti hääletada ning milline on Eesti 6–7 saadiku roll 751liikmelises parlamendis.

Veel tuleb juttu sellest, kuidas Euroopa saaks enda kätte võidelda juhtrolli maailmas ning milline roll on sel teekonnal teadus- ja arendustegevusel.

Üle ega ümber ei saa me Euroopat lõhestavast paremäärmuslusest ning kahekiiruselise Euroopa tekkest. Muu hulgas heidame kiire pilgu kliimaprobleemidele, millega seotud protestid üha rohkem riikides hoogu koguvad.

Külas on Keskerakonna nimekirjas Euroopa parlamenti kandideeriv Andrei Korobeinik ning Eesti 200 nimekirjas figureeriv Margus Tsahkna. Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Ettevõtjad virtuaalkliinikus". Hiljuti avas oma virtuaalsed uksed Äripäeva uus terviseportaal, tööandjatele ja töötajatele suunatud patsiendi otsustustugi virtuaalkliinik.ee. Saates arutlevad Helmese töökeskkonnadisainer Kadi Saal ning virtuaalkliiniku koostööpartnerid, ASi Medicum juhatuse liige Tõnis Allik ja Minudoc.ee juht Tarmo Pihl tööandja ja ettevõtja võimaluste üle töötajate tervise edendamisel ja seeläbi ettevõtte edukuse tõstmisel. Otsime vastuseid küsimustele, kas ettevõtjaid karistatakse töötajate tervise edendamise eest ja kas tervisepaketid mõjuvad veel motivaatoritena ning tutvustame uusi põnevaid terviselahendusi Helmeses, Medicumis ja Minudoc.ee-s. Saadet juhib Tuuli Seinberg.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Stuudios on tulevane maaeluminister Mart Järvik ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Saatejuht on Vahur Tõnissoo.

