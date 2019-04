Katre Kõvaski koha võtab üle Ülo Kivine

Äsja Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse juhi kohalt lahkunud Katre kõvaski asemel saab kontserni uueks juhatuse esimeheks senine Saaremaa Piimatööstuse juht Ülo Kivine, kes enne Saaremaale tööle asumist töötas aastaid Teres.

Ülo Kivine lahkus Saaremaa piimatööstuse juhi kohalt. Foto: Liis Treimann

„Ülo Kivine on pikaaegse piimatööstuse kogemusega tunnustatud tippjuht, kes pärast nelja aastat Saaremaa Piimatööstuse juhina soovis koju, st mandrile tagasi tulla,“ rääkis Tere ja Farmi omanikfirma Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp pressiteate vahendusel. „Ülo toob ettevõttesse lisaks pikaajalisele piimatööstuse kogemusele ka ambitsiooni kinnistada meie piimatööstuste turuliidri positsioon Eestis, konsolideerida erinevate kaubamärkidega ettevõtted tõhusaks rahvusvaheliseks tööstuseks ning jätkata uute ekspordivõimaluste otsimist kõige võimalusterohkematel turgudel.“

„Tere on mulle varasemast ajast tuttav, Farmi ja Maag Grupp tervikuna on uus kogemus ja väljakutse. Eesti piimatööstuse potentsiaal on võimas, kuid selle realiseerimine eeldab töökust, nutikust ja õnne. Loodan, et Terel ja Farmil on tänu innukale kollektiivile kõike kolme,“ ütles Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine.

„Viimase paari aastaga on eelkõige finantsiliselt keerulises seisus olnud Teret olulisel määral korrastatud ning tulemused on head,“ rääkis Kivine. „Usun, et mõlemal ettevõttel on olulist kasvuruumi nii Eestis kui ka välismaal. Tere ja Farmi laiapõhjaline tootmine võimaldab juurde tuua uusi arvestatava ekspordipotentsiaaliga piimatooteid. Kindlasti tahame kasvades suurendada kodumaise toorpiima varumist, mis on hea perspektiiv meie peamistele koostööpartneritele, põllumajandustootjatele.“

Kaks nädalat tagasi Äripäevale antud intervjuus selgitas Kivine Saaremaalt lahkumist nii: "Minu kodu on ikkagi Tallinnas ja kuivõrd töö on Saaremaal, siis seda teekonda oli ikka palju. Ma üks aasta isegi pidasin arvestust, siis tuli aastas umbes 110 praamisõitu. Aga siin tasub kohe mainida, et püsiühenduse pooldaja ma ei ole. Just seepärast, et Saaremaa tooted on erismaised ja eraldatus tagab selle."

Katre Kõvask rääkis Tere ja Farmi juhi kohalt lahkudes, et tema esimene ülesanne oli pigem päästeplaani moodi ülesanne ja nüüd, kus on suur päästmine tehtud, sai selgeks, et üks etapp on läbi. "Selles olukorras tulebki igal juhil mõelda, kas ta tahab ja kas talle antakse ka võimalus midagi järgmist teha või on aeg otsa vaadata uutele väljakutsetele. Mina tegin seekord sedapidi otsuse.“ Küsimuse peale, kas see oli tema otsus, vastas ta, et see oli pooltevaheline kokkulepe.

Senine Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Katre Kõvask lahkub ametist 8. mail. Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi 2018. aasta 12 kuu auditeerimata konsolideeritud käive oli 108 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,5 miljoni euro ehk 2,3% võrra. Ettevõtte eksportkäive ulatus 21 miljoni euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 16,8% võrra. Tere ja Farmi piimatööstuse ekspordi osakaal ettevõtte kogukäibest oli 19,4%, ettevõtted eksportisid tooteid 20 riiki.

Tere AS (www.tere.eu) ja Farmi Piimatööstuse AS (www.farmi.ee) konsolideeritud turuosa värskete piimatoodete turul on 40%. Tere ja Farmi piimatööstusele kuuluvas neljas tootmisüksuses ja peakontoris töötab kokku 572 inimest.