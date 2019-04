Raadiohommikus: tulemuste avapauk ja Skype’i kasvuplaanid

Swedbank teatas oma esimese kvartali numbrid ning neid on stuudios kommenteerimas panga Eesti tegevjuht Robert Kitt. Foto: Andras Kralla

Börsilt on saabunud esimesed tähtsamad tulemused. Neljapäeval teatas oma esimese kvartali numbrid Swedbank ning stuudios kommenteerib neid panga Eesti tegevjuht Robert Kitt.

Hommikuprogrammis uurime Robert Kiti käest, kui kauaks Eesti turul kasvupotentsiaali jagub, mida arvata konkurentsiolukorrast praegusel pangandusturul ning kuidas hindab Eesti suurima panga juht meie majandusväljavaadet käibemaksu ning kinnisvara- ja automüügituru kokkukuivamise tingimustes.

Üle ega ümber ei saa sellest, kas Swedbanki aktsia on praegu hea investeering. Saame ka teada, miks fännab Kitt Nassim Nicholas Talebi ning tema äsja eesti keeles ilmunud raamatut „Oma nahk mängus“ ja kuidas ta neid põhimõtteid oma elus rakendab.

Külas on ka Skype Eesti tegevjuht Tanel Erm, kellega räägime Microsofti arengusuundadest ning ka eile ilmunud majandustulemustest. Vaatame otsa ka värsketele EfTENi ning Facebooki majandustulemustele.

Stuudios on saatejuht Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Liis Amor.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad majandusuudised võtavad kokku uudistetoimetuse ajakirjanikud Pille Ivask, Kristel Härma ja Viivika Rõuk.

12.00–13.00 "Reisiklass". Saates tuleb juttu Põhja-Makedoonia Vabariigi, 42 000 elanikuga linnast Ohrid. Mida makedoonlased ajalootunnis oma maa kohta räägivad, mis vaatamisväärsusi avastada, millest on valmistatud rahvustoidud, milline on kohalik ärikultuur, kas Ohrid sobib pigem aktiivsele või rahulikule puhkajale, kuivõrd kasutavad makedoonlased vanasõnu? Külas on Aurinko reisiesindaja Epp Pibor, küsib Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Keskendume Tallinna arengule. Vaatame minevikku, kuidas hakkas Tallinn muutuma, kui Eesti taas vabaks sai. Millised arendused olid pealinna elu edenemisel märgilise tähendusega, kuidas mahajäänud linnaosadest said turu tähed, kui palju saaks kesklinna veel ehitada ja mis tuleks üldse likvideerida? Saate teine pool keskendub mereäärsele piirkonnale, mida kinnisvarainimesed kutsuvad kuldseks miiliks. Jutt käib lõigust, mis algab Rottermanni kvartalist ja jõuab Noblessnerisse välja ja kuhu kerkib kõige moodsam ja kallim kinnisvara. Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi ja äripindade maakler Eduar Sorokin. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Bränd on ettevõttele üks olulisem komponent, mis tuleks tegutsemise algusfaasis selgeks rääkida. Kuidas luua oma brändi ja mis mõju sellel on, räägib Investoriteliidu raadiosaates vabakutseline loovinimene ja koolitaja Uku Nurk. Saatejuht on Mart Opmann.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.