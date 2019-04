Swedbanki kasum kasvas Eestis skandaalist hoolimata

Swedbanki kulud kasvasid esimeses kvartalis siiski tuludest enam. Foto: Andras Kralla

Swedbank Eesti esimese kvartali kasum ulatus 48,7 miljoni euroni, mis kasvas võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4% võrra, teatas pank.

Kasv tulenes panga teatel suurenenud tuludest ja klientide aktiivsusest.

„Hoolimata veebruaris alanud kõrgest meedia tähelepanust seoses minevikus aset leidnud klientide maksetega, mille osas on tekkinud rahapesukahtlus, on jätkunud meie tavapärane töö – anname oma panuse Eesti majanduse arengusse finantseerides ettevõtteid, väljastame laene ja liisinguid, pakume oma klientidele igapäevaseid pangateenuseid. See kajastub ka meie heades tulemustes. Oleme ka kliente juurde saanud, esimeses kvartalis avati ligi 7000 uut kontot eraisikutele ja ettevõtetele,“ ütles Swedbank Eesti juht Robert Kitt.

Kogutulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama ajaga 7%. Puhas intressitulu kasvas 5,5%. Kasvu taga oli panga teatel peamiselt suurem laenumaht, mis kasvas eelmise aastaga võrreldes 7% võrra. Toetatuna tugevast majanduskasvust ja jätkuvast palgatõusust kasvas nii eraisikutele kui ka ettevõtetele antud laenude maht. Hoiused kasvasid 9%.

Puhas teenustasutulu kasvas 9%. Kaarditehingutest ja maksete töötlemisest saadud tulud kasvasid tänu klientide suuremale aktiivsusele, samas kui varahaldusega seotud tulud vähenesid.

Kogukulud kasvasid 13% võrra. Tulemust mõjutasid suurenenud personalikulud ja digilahenduste arendamisega seotud investeeringud. Laenukahjumite reserv vähenes 0,2 miljoni euro võrra.

Selle aasta veebruaris lahvatas skandaal, kus Swedbanki süüdistatakse selles, et selle Balti harust on läbi voolanud miljardeid dollareid kahtlast Vene raha.

Skandaalis kaotas koha panga juht Birgitte Bonnesen ja astus tagasi nõukogu esimees Lars Idermark. Swedbanki aktsia on vähem kui kahe kuuga kaotanud veerandi väärtusest, veebruari keskel üle 200 Rootsi krooni maksnud aktsia hind on praegu 147 krooni juures.