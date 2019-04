Kõomägi, Prants ja Mansberg müüsid miljoniäri Jüri Vipsi pojale

Armin Kõomägi on otsustanud koos äripartneritega loobuda osalusest hulgimüügiäris, et keskenduda logistikavaldkonnale. Foto: Raul Mee

ABC Gruppi kuuluv hulgikaubandusettevõte AbeStock AS ostab Armin Kõomägi, Indrek Prantsi, Sven Mansbergi osalusega ASi Sales-Star toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüügiäri. Mõlemad ettevõtted esindavad kümneid tuntud kohalikke ja rahvusvahelisi kaubamärke.

AbeStocki omanikettevõtte ABC Grupi AS nõukogu esimees Mart Vips ütles, et AbeStock soovib laiendada tooteportfelli ning osutada täiendavaid teenuseid, näiteks kaubamärgi turundust ning tootepaigutusteenust.

"Meil on hea meel, et Sales-Stari äri jätkub nüüdsest AbeStockis, kellest saab selle tehinguga Eesti olulisemaid esmatarbekaupade hulgimüüjaid," teatas Sven Mansberg, Sales-Stari nõukogu esimees pressiteates. "See annab meile võimaluse keskenduda edaspidi täielikult logistikale. Ühtlasi saab AbeStockist ASi Smarten Logistics üks suurimaid kliente." Smarten Logisticsis on Mansbergil, Kõomägil ja Mansbergil samuti osalus. Lisaks kuuluvad osanike ringi Guido Kundla, Martin Petjärv ja Kersti Petjärv, kelle osalus Sales-Starist läheb samuti AbeStockile.

Tehing jõustub pärast loa saamist konkurentsiametilt. Ostjat nõustas Ellex Raidla advokaadibüroo.

AbeStock tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus ning kuulub ABC Gruppi, mis on üks suurimaid Eesti kapitalile kuuluvaid kaubanduskontserne. ABC Grupp koondab erinevaid kaubandusettevõtteid ning pakub tööd enam kui 500 inimesele. 1992. aastal asutatud AbeStocki tooteportfellis on tootjaid ning kaubamärke nagu Nestlé, Felix, Nesquik, Duracell, Henkel ja Oral-B. AbeStocki eelmise aasta müügikäive oli ligi 21 miljonit eurot.

Jüri Vipsi loodud ABC Grupp kuulub Vipside perekonnale OÜ Landcom kaudu. Jüri Vips suri mullu sügisel pärast pikka võitlust raske haigusega.

Sales-Star on distributsiooni täisteenust pakkuv ettevõte, mis on loodud 1993. aastast Eestis tegutseva müügi- ja logistikafirma Smarten baasil. Eraldi ettevõttena tegutseb Sales-Star alates 2002. aastast ning esindab kaubamärke nagu Panzani, Paulig, Salvest, ja Borjomi. Sales-Stari 2017. aasta müügitulu oli 22,6 miljonit eurot, kasumit teeniti veidi üle 330 000 euro.

Enne tehingu sõlmimist AbeStockiga olid Sales-Stari omanikud erinevate ettevõtete kaudu Armin Kõomägi, Indrek Prants, Sven Mansberg, Guido Kundla, Martin Petjärv ja Kersti Petjärv.