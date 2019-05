Raadiohommikus: mis tolku on meil ajust ja mis toimub kinnisvaras?

16. mail esineb Pärnu juhtimiskonverentsil psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kes räägib sellest, miks inimesed ei taha muutuda ja miks me ei mõista oma tiimikaaslasi, kes pole valmis muutuma.

Põhja-Tallinna kinnisvarast tuleb juttu nii hommikuprogrammis kui ka saates "Uus Maa kinnisvarasaade". Foto: Erik Prozes

Reedeses hommikuprogrammis selgitab Uusberg oma ettekande tagamaid ja räägib, mis tolku elusolenditel ajust üldse on ning kuidas mõjutavad muutused aju ja aju muutusi.

Teine külaline on Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee, kes uuris, mis toimub uueneva Põhja-Tallinna kinnisvaraturul. Hommikuprogrammi veavad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad saates „Äripäev eetris“ kokku uudistetoimetuse ajakirjanikud Kristjan Pruul, Allan Rajavee ja Pille Ivask. Räägime Eesti ajakirjandusest, uuest valitsusest ning heidame pilgu peale ametnike palkadele ja hüvitistele.

12.00–13.00 "Metsamajanduse ABC". Kolmandas saates räägime sellest, kuidas edasi minna, kui metsamajandamise kava on tehtud ja registris kinnitatud. Saates annavad nõu metsakonsultant ja metsakorraldaja Ülo Vendland ja AS Timber metsaspetsialist Helen Savi. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Esimeses osas vaatame üle käesoleva aasta esimese kvartali tulemused. Analüütik Igor Habal annab ülevaate turuseisust, hindade liikumisest, eraldi tulevad kõne alla korterid ja majad – kui suured on piirkonniti hinnavahed ja mis kõige kiiremini kaubaks läheb. Teises pooles räägib Uus Maa Põhja-Tallinna piirkonna maakler Marina Hodus, millal sai see linnaosa populaarseks ning millistes asumites on kõige enam ostuhuvi. Toome välja vanade puumajade valud ja võlud ning uurime, kuidas läheb müük Pelguranna hruštšovkades. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Kullafond". Keskendume geenidele. Möödunud aasta augustis käis geeniproovide kogumise kampaania. Stuudios on geenivaramu juht professor Andres Metspalu koos geneetikust noore teadlase Liis Leitsaluga. Kuid enne seda kohtume kliinikumi meditsiinigeneetiku Riina Žordaniaga, kes räägib, milliseid geeniproove nemad koguvad ja mis haigusi nende abil leiavad. Saates kirjeldab ka üks Meditsiiniuudiste toimetaja oma kogemust juba varem antud geeniprooviga – nimelt annab geenivaramu tagasisidet haiguste riski või ravimite toime kohta.

Saatejuht on Kadi Heinsalu. Kullafondi kuuluv saade "Terviseuudised" oli esimest korda eetris augustis 2018.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.