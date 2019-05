Investoriteliit lubab tuua Indiast Eestisse 100 miljonit eurot

SWIST Bankersi juht Swen Uusjärv ütleb, et laual on umbes 20 ettevõtet. Foto: Investoriteliit

Investoriteliit.ee ja SWIST Bankers sõlmisid India konsultatsiooniettevõttega Avtaran Capital Advisors kolmepoolse lepingu 100 miljoni euro investeerimiseks kohalikesse kasvuettevõtetesse.

„Alguses pakume välja Eesti potentsiaalikaid ettevõtteid, aga ka Läti ja Leedu aktiivsemaid tegijaid. Start-up’de asemel eelistame kasvuettevõtteid, kellel on olemas käive, tegevus, lepingud, tootepatendid, turuosa mõnel turul. Ühesõnaga juba tegutsevaid firmasid, kellele on kasvamiseks vaja kaasata kapitali väljast poolt.” ütles Investoriteliit.ee tegevjuht Asso Laido teate vahendusel.

Lepingu tulemusena luuakse Indias Mumbais riskikapitalifond, mille eesmärk on süstida 100 miljonit eurot kohalikesse kasvuettevõtetesse. Kolmepoolse lepingu kohaselt plaanitakse rahastada kuni 10 miljoni euro suuruseid investeeringuid vajavaid projekte, mis tähendab, et mõne aasta perspektiivis rahastatakse hinnanguliselt paarikümmet ettevõtet.

„See on tegelikult suur probleem, sest kui ettevõtjad ei pääse kapitalile ligi, ei saa kasvada ja oma häid ideid teostada, jäävad loomata töökohad ja majanduse kasv on pärsitud” ütles Asso Laido.

Esimese sammuna otsitakse investeerimiseks sobivaid kandidaate Eestis, Lätis ja Leedus ning pikema plaanina on fondil kavas laieneda üle Euroopa. SWIST Bankersi juht Swen Uusjärv lisas, et praegu peetakse silmas umbes 20 ettevõtet.

"Eestis on täna kapitaliturud väga tagasihoidlikus seisus. Ühest küljest pole riik aidanud eriti raha riigis kinni hoida, liigutades näiteks pensionifondide raha Eestist välja võõrastele teenimiseks, selle asemel, et anda võimalus kohalikele ettevõtjatele. Kui meie börsile on investeeritud vaid ligi 10 protsenti Eesti SKP-st, siis Skandinaavias on protsent 50. Samuti ei ole Eestis piisavalt riskikapitalifonde ja pankade laenutingimused on keerulised ning ranged, eeldades vaba raha või kinnisvara olemasolu," ütles Uusjärv.

Praegu kuuluvad SWIST Bankersi ja Investoriteliit.ee investeerimisportfelli näiteks Meravita tervisetooteid valmistav Medical Pharmacy Group AS ja globaalse e-kaubandusega tegelev Tatkraft AS.

Eesmärk on portfellis olevaid ettevõtteid rahastada kaheetapiliselt: esmalt kapitaliseerida ettevõte, et tal oleks valmisolek liituda Nasdaq Baltic poolt korraldatava mitmepoolse kauplemissüsteemiga First North. Börsil kaubeldavaks jõudmise järel toimub rahastamise teine etapp, mille eesmärk on jõuda börsi põhinimekirja.