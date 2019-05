Blackrockist on saamas Itaalia suurpanga omanik

Aasta algusest keskpanga kontrolli all olnud Itaalia pank võib uue omaniku leida Atlandi ookeani tagant Foto: Financial Times

Raskustesse sattunud Itaalia Carige pank läheb tõenäoliselt üle maailma suurimale varahaldurile USA Blackrockile.

Itaalia panga Carige juhtkond astus aasta algul tagasi ning Euroopa Keskpangal tuli määrata Carigele uus juhtkond. Pank asus siis otsima uut omanikku ning plaanid panga rekapitaliseerimiseks on jõudnud lõppfaasi vahendavad Reuters ja Itaalia ajakirjandus.

720 miljoni eurone päästeplaan

Esimese sammuna on Itaalia pankade tagatisfond andnud nõusoleku konverteerida Carigele antud 320 miljoni eurone laen aktsiateks, sellele peaks järgnema siis Blackrocki sisenemine panga aktsionäride nimekirja investeeringuga, mis jääb alla 400 miljoni euro. Lõpuks emiteeritakse veel väheses koguses aktsiaid senistele aktsionäridele ja see peaks pangale andma ühtekokku 720 miljoni euro suuruse kapitalisüsti.

Kõik jääb praegu ikkagi panga suuraktsionäri Malacalza perekonna taha, praegu 27protsendilist aktsiapakki omav perekond on ka varem panga aktsiakapitali laiendamise plaanidele vastu seisnud. Teine küsimus on see, kuidas võtab uue aktsionäri lisandumise võimaluse vastu panga tugev ametiühing.

Genovas paiknev Carige pank vajab vähemalt 630 miljonit eurot, möödunud aastal saadi kahjumit 273 miljonit eurot.

Pankadevaheline tagatisfond Fitd on juba öelnud, et nemad aktsionärideks igavesti jääda ei soovi ning kavatsevad osalusest järk-järgult loobuda. Seda siis aktsiaid allahindlusega teistele aktsionäridele müües või nendest börsil loobudes.

Euroopa keskpank määras Carigele kolmeliikmelise erakorralise juhatuse jaanuaris ning pani paika järelevalve nõukogu. Uue juhatuse ülesanne on panga kapitali parandamine, halbade laenude osakaalu vähendamine ning uute võimalike "ärikombinatsioonide" otsimine, mis võib tähendada nii panga müüki kui ka liitmist.