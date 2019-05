"Eesti on parasjagu mahajäänud riik"

Toivo Asmeri arvates on Eesti välisinvesteerijate jaoks atraktiivne, aga siinseks miinuseks on tööjõupuudus. Foto: Raul Mee

Eesti on praegu Ida-Euroopa riikide seas välisinvesteerijate jaoks atraktiivsuselt esimesel kohal, selgus välisinvestorite uuringust. Samas, kas tipus istumine jääb ka pikaks ajaks võimalikus või astuvad naaberriigid siiski meie kandadele?

Toivo Asmer, kes on viimane aasta aega siia üht hiigelinvesteeringut ette valmistanud, suure Eesti-huvi üle ei imesta. Nimelt tahab Šveitsi päritolu tööstuskontsern Paldiskisse ehitada Euroopa suurima metanoolitehase, mille hind ulatub miljardi euroni ning Asmer tegeleb Eestis selle projektiga. “Eesti on heas mõttes parasjagu mahajäänud riik, sest siin on veel investeerimiseks sobilikke kohti ja valdkondi palju. Kui räägitakse Eestist, siis lähevad ärimeestel silmad särama,” rääkis Asmer.

Kuigi pealtnäha on olukord hea, siis ei usu Balti-Saksa Kaubanduskoja Eesti büroo juhataja Tarmo Mutso, et see annaks põhjuse loorberitele jääda: “Võib öelda, et Eestil läheb jätkuvalt hästi, aga näha on ka ohumärke, et Eesti eelised konkurentide ees järjest kahanevad. Eesti peab oma eduloo jätkamise nimel nüüd ja kohe tegutsema hakkama, uue värskuse ja tempo leidma.”

Üks ohumärk võib olla näiteks see, et ligi 1400 välisettevõtjast vastanute seast arvab 70%, et Eesti majandus jääb samaks ehk oluliselt ei arene. Läti majandust pidas samaks jäävaks 48% vastanutest ning Leedu puhul 60%. Sealjuures nii Läti kui ka Leedu kohta arvas ligi kolmandik vastanutest, et nende majandus paraneb. Seda, et Eesti majanduse väljavaated on lähiajal paremad, arvas vaid 14% vastanud ettevõtjatest.

Tulemused on pärit veebruarikuust ning võib arvata, et Eestiga seotud rahapesuskandaalide ja valitsuse vahetusega seoses on arvamus Eesti kohta ehk nüüd muutunud, Asmer nii aga ei arva. “Skandaale on kogu maailm täis. Arenenud riikides ongi skandaale rohkem ja mastaabid on hoopis teised. Ja poliitikast ei tasu üldse rääkida: ärikeskkond nii ruttu ei muutu: valitsused tulevad ja lähevad,” ütles ta.

Kuigi maad ja hooneid äri ajamiseks investeerijatele jätkub. on Asmeri hinnangul Eestis üks oluline puudus. "Siin on hea ettevõtluskeskkond ning maksupoliitika on ettevõtjasõbralik. Probleem on tööjõupuudus. Tuleb vaadata, kas riigid, kust tööjõud tuleb, on sõbralikud või mitte, sest eks globaliseeruv maailm on selline, et miksimine tuleb, kas me tahame või ei taha," leidis Asmer.

Kui sel aastal oleme esimesel kohal, siis viimased seitse aastat on Eesti Ida-Euroopa riikide seas olnud välisinvesteerijate silmis atraktiivsuse edetabelis stabiilselt 3. või 4. kohal. Eile avaldatud Balti-Saksa kaubanduskoda konjuktuuriuuringus osalesid 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigist pärit välisinvestorid, kes andsid hinnangu peale Balti riikide teistelegi Ida-Euroopa riikidele. Eestile tänavu järgnevad kutsuvuselt järjekorras Tšehhi, Poola, Slovakkia ja Sloveenia. Seejärel on edetabelis Läti ja Leedu.