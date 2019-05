Alexela käivitab Paldiski LNG-terminali 6 aasta pärast

Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Foto: Raul Mee

Paldiski LNG-terminal võiks tööle hakata 2025. aastal, rääkis terminali rajava Alexela juhatuse liige Alan Vaht Äripäeva Raadio saates "Energiatund".

„2025. aastaks peaks terminal Paldiskis valmis olema, selle nimel töö käib,“ rääkis Vaht saates. Kõige suuremaks takistuseks on Eestisse LNG-terminali rajamisel ja käivitamisel olnud tema sõnul ujuv LNG-terminal Leedus Klaipedas, mille tööpõhimõtteid ja aluseid hindas ta vääraks.

„Maksumaksja maksab sisuliselt selle lõbu kinni. Seal on kehtestatud julgeolekutasu, mida tasuvad kõik LNG tarbijad,“ selgitas Vaht „Kui see moonutus saab 2024. aastal likvideeritud, mil lõpeb selle aluse rendiperiood, siis võiks tekkida olukord, mis aastaid tagasi sai kokku lepitud siinse piirkonna valitsuste vahel ehk strateegiliselt on sobivaim asukoht regiooni terminalile Paldiski.“

Läinud sügisel sõlmisid Alexela ja Tallinna Sadam koostöökokkuleppe, et riigifirma rajab taristu ning Alexela rajab terminali ning juhib selle tööd. Terminali rajamine maksab 300 miljonit eurot. Alexela küsis investeeringule ka Euroopa Liidu toetust, kuid sellest keelduti.

Terminalide nappus on üks põhjustest, mis takistab LNG-gaasi laialdasemat kasutuselevõttu nii kaubavedudel kui muul transpordil, aga ka tööstustes. Oma osa mängib aga ka nõudlus.

Näiteks Haapsalus, kus pole maagaasitrassi, loobuti LNG-baasil tankla rajamisest, kus LNG soojendataks üles ja müüdaks CNG-gaasina. „Meil neid mõtteid ja soove on rohkem, kui jõuaks teha. Riik peab omalt poolt toetama mõlemat poolt, mitte ainult infrastruktuuri ülesehitamist,“ selgitas Vaht. „Sellest üksi on vähe kasu, kui tarbimist ja nõudlust ei ole. Seega peame panustama just selle muna-kana probleemi lahendamisele.“

Mai alguses käivitab Alexela Jüris esimese avaliku LNG-tankla Balti riikides. LNGd kasutatakse autokütusena näiteks raskeveokite puhul järjest enam. Selle peamisteks eelisteks on väiksem õhusaaste võrreldes diislikütusega ning oluliselt soodsam hind. Gaasilistel kütustel sõitev veok tasub Logistikauudised.ee vahendatud eksperimendi kohaselt ära 2,5 aastaga.

Saates "Energiatund" tuli juttu veel sellest, kui suure kokkuhoiu gaasiliste kütuste kasutamine transpordil annab ja millised muutused uute kütustega nii müüjale kui tarbijale kaasnevad. Kuula saadet siit.