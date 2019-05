Linnamäe äride ostja on Euroopas tuntud tegija

Ellex Raidla advokaat Sven Papp Foto: Andras Kralla

Apaxi fondi soov soetada Margus Linnamäelt kuulutuseportaalide äri näitab, et Balti riigid on endiselt atraktiivne piirkond, kuhu investeerida, tõdes Ellex Raidla advokaat Sven Papp, kes aga tõdes, et ostu-müügitehingute lainehari hakkab siiski mööduma.

Apaxi investeerimisfond on Papi sõnul üks Euroopa tuntumaid tegijaid, mis on keskendunud peaaasjalikult tehnoloogiaettevõtete haldamisele. „Igati väärikas fond, mille hallata on kümneid miljardeid, kuid eks ta jääb natuke maailma suurimatele fondidele alla, kellel on hallata kuni 500 miljardit,“ kirjeldas Papp.