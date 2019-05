Musarov: ma suudan ümber lükata iga Äripäevas avaldatud rea

Uvicu omanik Aleksandr Musarov esinemas konverentsil "Venemaa - kaugel või lähedal". Foto: Andras Kralla

“Ma suudan ümber lükata iga Äripäevas avaldatud rea,” ütles Uvicu omanik Alexander Musarov Äripäeva venekeelsele lehele Delovõje Vedomosti. “Meie ettevõte on tegutsenud juba 25 aastat. 25 aastat tagasi olin ma lugupeetud ärimees. Ma ei ole enda kohta kellegi suust midagi halba kuulnud. Ja ühtäkki on minust saanud varas, suli, lurjus ja kes kõik veel. Kuidas selline asi saab võimalik olla?”

Musarov leiab, et talle esitatud süüdistused ei vasta tegelikkusele ja on osa infokampaaniast, mis on suunatud Uvicu pankrotti ajamisele.