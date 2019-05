La Muu lõpetab investeerimisvooru ära: raha on koos ja jääb ülegi

LaMuu mahejäätise tootmine käib Tallinnas Telliskivi loomelinnakus, tagaplaanil ettevõtte nõukogu liige Katre Kõvask ja üks asutajaid Rasmus Rask.. Foto: Liis Treimann

Jäätisetootja La Muu asutaja Rasmus Rask ütles, et ettevõte suleb rahakaasamise kampaania oodatust varem, kuna investorite huvi on olnud nii suur.

Tänaseks on investeerimisplatvormi Funderbeam kaudu üle tuhande investori näidanud üles huvi investeerida Eesti suurima ökojäätiste tootja La Muu kasvuplaanide elluviimiseks kokku 1,9 miljonit eurot.

Raski sõnul ollakse jäätisevabrikus investorite suure huvi üle jätkuvalt hämmeldunud, aga väga õnnelikud, vahendas pressiteade. “Kampaania eesmärgi nii kiire täitumise tõttu pidime aga vastu võtma paar kiiret otsust. Esmalt otsustasime tõsta kaasatava investeeringu sihi 400 000 asemel 600 000 eurole. Teiseks sulgeme kampaania plaanitust varem – juba esmaspäeval, 13. mail,” ütles Rask.

“Enamik investoritest on inimesed, kes on panustanud kuni 500 eurot ning vastavalt kampaaniatingimustele saavadki eelisjärjekorras heakskiidu väikeinvestorid ehk investeeringud mahus 100-500 eurot,” selgitas Rask. Suurema summa märkinud investorite puhul kehtib pro rata põhimõte – 500 euro piiri ületava summa saavad kõik investeerida proportsionaalselt võrdselt.

Rask põhjendas varakult kampaania sulgemist sellega, et La Muu lähiaja investeeringu ja kasvuplaanid saavad kaasatud rahaga tõhusalt ellu viidud.

Investorite ootamatult suurt huvi seostab Rasmus Rask kolme põhjusega. “Ilmselt tundub turuväärtus jaeinvestoritele adekvaatne. Teiseks võib investorite tavapärasest suurem aktiivsus tuleneda sellest, et oleme võrdlemisi tuntud jaebränd. Ja kolmandaks võib mängida rolli see, et kõik 100€ panustavad investorid saavad eluaegse 20%-lise soodustuse La Muu Telliskivi jäätisekohvikus,” rääkis ta.

Tänavu kevadel muutus La Muu osaühingust aktsiaseltsiks. Ettevõtte omanikeks on Rasmus Rask ja Priit Mikelsaar ja 2019. aastal liitunud varasemad Premia juhatuse liikmed – Katre Kõvask, Silver Kaur ja Erik Haavamäe, kes moodustavad La Muu nõukogu. Ettevõtte tegevjuhina jätkab Rasmus Rask, Priit Mikelsaar jätkab teise juhatuse liikmena.