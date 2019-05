Soome kaotaks kaubandussõjas tuhat töökohta

Mercedes-Benzid. Foto: Valmet Automotive

Euroopa autode kõrgemad tollid võivad Soomest kaotada tuhat töökohta, vahendab Helsingin Sanomat Soome tööstuse keskliidu ja majandusuuringute instituudi Etla prognoose.

USA ja Hiina kaubandussõja süvenemine tabaks Soomes kõigepealt autotööstust, ütles Soome tööstuse keskliidu peaökonomist Sami Pakarinen Helsingin Sanomatele. „Suurim murekoht on Soome jaoks USA ja Hiina autotollid,“ ütles ta.

Pakarinen viitas Etla märtsis avaldatud uuringule, mille järgi võiks autodele tollide kehtestamine kaotada tuhat töökohta.

USA president Donald Trump teeb nende tollide kohta otsuse 17. maiks. Hiina ja USA vaheline kaubandussõda seostub Euroopa Liidu autode ekspordiga hoogu koguva protektsionismi kaudu: kui Hiinale kehtestatakse suuremad tollid, on kergem tulema ka samm Euroopa suunas, selgitas Pakarinen.

Euroopa ja USA vahel on juba pikka aega hõõgunud lennukitootjate Boeingu ja Airbusi tüli. Läbirääkimised käivad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaudu.

„Autotollid oleks Trumpile üks võimalus näidata oma valijatele, et tal on õigus. Ta sai valimistel USA autotööstuse piirkonnast palju hääli. Euroopa Liidus on sõiduautode tollid kõrgemad kui USAs, mis Trumpi hinnangul diskrimineerib USA autotootjaid,“ selgitas Pakarinen

Soomes ähvardavad tollid Uusikaupunkis paiknevat Valmet Automotive’i autotehast, mis toodab Mercedes-Benze. Suurim osa neist läheb Saksamaa kaudu USAsse.

Pakarineni sõnul on autode ekspordil suur osa Soome mulluses tublis ekspordis. „See on Soomele oluline.“

Laiemalt mürgitaks kaubandussõda Pakarineni sõnul kogu Euroopa investeeringuid. „Üldine ebakindlus väljenduks kaubavahetuses ja investeeringutes,“ ütles ta.