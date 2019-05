Jaan Pillesaar: IT-minister võiks hoiduda tavapärasest EKRE kõnepruugist

Helmes AS juhatuse esimees Jaan Pillesaar Foto: Andres Haabu

IT-ettevõtte Helmes ASi juhatuse esimees Jaan Pillesaar ütles, et tal ei ole olnud au tutvuda uue väliskaubandus- ja IT-ministri Kert Kingoga, et ministri lahendada peaksid olema probleemid kõrgete tööjõumaksudega ja välistööjõu integreerimisega.

"Eelkõige on laiemalt tähtis, et IT valdkonna ettevõtlusel oleks lihtsam Eestis areneda. See tähendab eeskätt seda, et targa tööjõu maksustamine on esimene küsimus. Tööjõumaksud on Eestis ebatavaliselt kõrged ja see takistab ka targa tööjõu toomist siia," rääkis Pillesaar ja tõi näite oma kogemusest, kus nende ettevõtte 400 inimest on Eestist väljas just liiga kõrgete maksude pärast.