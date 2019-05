Linnamäe apteek peab PERHist välja kolima ja kahjutasu maksma

Apotheka ehk Terve Pere Apteek OÜ peab Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) valdustest välja kolima ning maksma haiglale hüvitiseks 711 099,70 eurot, kirjutas Ärileht tänasele Harju maakohtu otsusele viidates.

PERHis asuv apteek on keeldunud välja kolimast. Foto: Andres Putting, Ekspress Meedia

Kohus otsustas, et alates homsest peab ärimees Margus Linnamäele kuuluv Terve Pere Apteek maksma PERHile hüvitiseks 1207,30 eurot päevas kuni valduste üleandmiseni.

PERHi apteegipinna konkursi võitis 2017. aastal Benu Apteek Eesti OÜ, ent pikki aastaid pinda hõivanud Apotheka sellega ei leppinud.

Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla teatas Meditsiiniuudiste küsimuste peale edasikaebamise kohta, et nad ei saa sellise kohtuotsusega nõustuda ja kavatsevad selle vaidlustada.

"Oleme jätkuvalt veendunud, et õigus on meie poolel ja loodame, et teise astme kohus teeb teistsuguse otsuse," lisas Ulla.

Äripäev kirjutas apteegivaidlusest viimati aasta eest.