PERHi ja Apotheka vaidlus on kinni kiilunud

Vaidlus Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) fuajees asuva apteegi üüriruumide üle on kestnud juba kaheksa kuud. Nüüd ilmnes, et kohus ei saagi veel istungiaega paika panna.

Nimelt on PERH seni katsetanud võimalusi, kuidas tagada, et nad saaksid pika kohtuvaidluse lõpuks apteegilt kahjuhüvitise välja nõuda, kirjutab Eesti Päevaleht. Haigla pelgab, et muidu ei pruugi nad Apothekalt ehk Terve Pere Apteek OÜ-lt vaidluse lõppedes enam sentigi saada. Ametlike andmete järgi viimastel aastatel mitme miljoni euroga kahjumisse jäänud firma võib selleks ajaks näiteks pankrotti minna.

Pärast mitut katset on nüüüd asjad nii kaugel, et esimese astme kohus on PERHi kahjuhüvitise garantiiks valmis arestima apteegi kontod kokku ligi 260 000 euro ulatuses, kuid Terve Pere Apteek OÜ kaebas rahuldatud taotlused edasi. Kuni need kaebused pole kõrgemas kohtuastmes lahendatud, ei saavat maakohus asja sisuliselt arutama hakata.

Haigla ja apteegi üürivaidlus algas mullu 2. oktoobril, kui Apotheka üürileping PERHis lõppes. Haigla korraldas eelmise aasta juulis üürniku leidmiseks avaliku konkursi, mille võitis Benu Apteek Eesti OÜ. Benu ei ole konkurendi tegevuse tõttu saanud siiani haiglas apteeki avada.