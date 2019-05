Vangerdused piimasektoris viivad Maag Grupi tippjuhi Saaremaale

Valdis Noppel tunnistas, et Maag Grupist lahkumine on küll nukker, kuid tal on juba ideid, millega tuua Saaremaa Piimatööstus rohkem pildile. Foto: Veiko Tõkman

Senine Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse liige Valdis Noppel lahkub tänasest oma seniselt ametikohalt ning temast saab alates 10. juunist AS Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees.

„Valdise pikaaegne töö Farmi Piimatööstuse arendamisel oli tulemuslik ja edukas,“ sõnas Tere ja Farmi omanikfirma AS Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp. „Kuigi Valdis ärivaldkonda ei muuda, annab Saaremaa Piimatööstus, mis on oluliselt lähemal ka tema kodukohale, kindlasti uut indu ja värskeid mõtted Eesti piimatööstuse arendamisel," oli Lepp kindel. Samuti tänas ta Noppelit tehtud töö eest.

„Kuna ma olen ettevõttes töötanud ligi 21 aastat, siis loomulikult on see ka veidi nukker sündmus nii minule kui ka minu senisele meeskonnale,“ rääkis Valdis Noppel. Seejuures kirjeldab Noppel end ehitajana, kes soovib Saaremaa Piimatööstust paremini kaardile tuua.

"Eeldused selleks on head, kuid nende realiseerimine nõuab palju tööd ja kannatlikku meelt. Usun, et tõhustada annab palju, selleks mul ideid on. Saaremaa Piimatööstus on tõsiseltvõetav juustutööstus, mis omakorda suurendab väljakutset," arutles Noppel.

Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi uueks juhatuse esimeheks sai alates 9. maist Ülo Kivine, kes enne juhtis Saaremaa Piimatöötust. „Elu keerdkäigud on põnevad, kuid ma olen kindel, et juhtide roteerumine tuleb kasuks kõigile ettevõtetele,“ märkis Kivine.

„Mõnevõrra on minu ja Valdise elumuutus tingitud ka elukohast, kuid usun, et mõlemale ettevõttele tuleb veidi teistsuguse käekirjaga juhtimine kasuks, luues uusi arenguvõimalusi nii ettevõttetele kui ka tootjatele," lisas Kivine.

Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS on Eesti juhtiv piimatööstuste grupp, mille konsolideeritud turuosa värskete piimatoodete turul on 40% ning tootevalikusse kuulub ligi 400 erinevat piimatoodet. Ettevõtte Jõhvis, Põlvas ja Viljandis asuvad piimatööstused varuvad igapäevaselt 450 tonni piima. Lisaks kohalikule turule ekspordivad ettevõtted toodangut 20 erinevasse riiki. Tere ja Farmi piimatööstusele kuuluvates 4 tootmisüksuses ja peakontoris töötab kokku 572 inimest.

AS Saaremaa Piimatööstus on piimanduse alal suurte kogemuste ja pikaajaliste traditsioonidega ettevõte. Alates 1996. aastast oldi koos lihatööstusega Saaremaa Liha- ja Piimaühistu omanduses. 1. aprillist 2007 on AS Saaremaa Piimatööstus eraldiseisev ettevõte, mille peamiseks tegevuseks on piima kokkuost ning juustu ja või valmistamine. Ettevõttes töötab ligi 100 inimest.