Postimees Grupp otsustas kvaliteedilt kokku hoida

“Kulusid on kõige lihtsam kokku hoida sealt, kus need on kõige suuremad,” ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull. Foto: Jassu Hertsmann

Kanal 2 uuriv telemagasin "Radar" lõpetab selle hooajaga tegevuse – Postimees Grupi hinnangul on tarvis muuta telekanal ellujäämiseks täielikult meelelahutuslikuks.

“Kulusid on kõige lihtsam kokku hoida sealt, kus need on kõige suuremad,” ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull ning vihjas sellega tõsiasjale, et kõige kulukam on just uuriv ajakirjandus. Samas kinnitas ta, et kogu Postimees Grupi uuriva toimetuse pealt kokku hoidma ei hakata.