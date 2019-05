"Eesti on asetatud külmutatud konfliktiga riikide hulka"

Euroopa Parlamendi debatt Pärnu Juhtimiskonverentsil möödunud nädalal. Vasakult: Marina Kaljurand (SDE), Andrus Ansip (Reformierakond), Lauri Hussar (Eesti 200), Riho Terras (Isamaa) ja Andrei Korobeinik (Keskerakond). Foto: Urmas Kamdron

Nii kirjeldas europarlamenti kandideeriv Eesti 200 esinumber Lauri Hussar Pärnu Juhtimiskonverentsil tänase valitsuse poliitika tulemust. Ka tema konkurendid leidsid, et Eesti peaks Euroopasse paistva maine pärast rohkem muretsema ning püüdma silma paista hoopis innovatsiooniga.

Hussar juhtis tähelepanu EKRE esimehe Mart Helme väljaütlemistele, justkui oleks Eestil Venemaale territoriaalseid nõudmisi. See on tema hinnangul vaid üks aspekt, mis on Eestist Euroopasse negatiivset kuvandit loomas.