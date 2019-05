Raadiohommikus: kui pika puuga lõi Kaljurand Ansipit?

Marina Kaljurand Foto: Andras Kralla

Euroopa Parlamendi valimiste eelsed uuringud näitasid, et enim hääli kogub Marina Kaljurand. Kas see nii ka juhtus?

Sellest ja kõigest muust Euroopa Parlamendi valimistega haakuvast räägime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks räägime, kas VEB Fondi nõuete hüvitamine võiks toimuda Eesti Panga kasumist.

Hommikuprogrammi juhivad Rivo Sarapik ja Aivar Hundimägi.

Päev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 "Moest meeste moodi". Saates on külas Baltmani kollektsioonijuht-peadisainer Aivar Antonio Lätt, kes räägib, kuidas õigesti ülikonda puhastada, millised on nipid, mida tuleb tähele panna ülikonna puhastuse juures, miks ei või ühte ja sama ülikonda iga päev kanda ja kui tihti tuleks ülikond uue vastu välja vahetada. Saatejuht on Jana Vainola.

11.00-12.00 "Kuum tool". Saate teemadeks on valitsuse majanduspoliitilised otsused ja TrasferWise'i uudise valguses Eesti idufirmade tervis ja töötajate motiveerimine. Külas on ettevõtjad Viljar Arakas ja Indrek Kasela. Saadet juhib Meelis Mandel.

12.00-13.00 "Juhi jutud". Teeme kokkuvõtte Parim Juht 2019 konkursist ja räägime, mida hea juht peab oskama, õppima ja mis teemad on talle aktuaalsed. Saates on külas konkursi žürii liige Gunnar Toomemets ja juhtimiskonsultant Mait Raava.

13.00-14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Seekord fokusseerime vestluse metsandussektorile ning räägime, mis on peamised murekohad. Eelkõige peatume küsimusel, kas ümbrikupalk on sektoris tõsine probleem, mis teeb kogu olukorra segasemaks ning milline mõju on tööjõupuudusel töötajate leidmisel, eriti Lääne- ja Harjumaal.

Saates on külas RMK metsakasvatuse talituse juhataja Toomas Väät ja MTA maksuauditi osakonna üksuse juht Airi Lepassar. Saatejuht on Priit Pokk. Saadet toetab maksu- ja tolliamet.

15.00-16.00 "Lavajutud". Kiiresti muutuvad eluviisid sunnivad muutuma ka ettevõtjaid. Salvesti tooteportfell on koos klientide nõudmistega ajas palju arenenud. Enam ei räägita toodangu transpordist ainult koduturu kauplustesse, vaid ka sellest, et tarned peavad sama kindalt liikuma ka kaugematesse sihtkohtadesse – näiteks Ghanasse või Hong Kongi.

Kuidas muutuva maailmaga toime tulla ja millised on uued väljakutsed? Räägib Salvesti logistika- ja ostujuht Kirsto Raud. Esinemine on salvestatud Pärnu tarneahelakonverentsil.

