Rockefeller oli Bezosest kolm korda rikkam

Rockefelleri varade väärtus moodustas tema kõrgajal 1,6 protsenti USA sisemajanduse koguproduktist. Foto: Shutterstock

Kui võrrelda maailma ajaloo rikkamate vara SKP-ga, siis ei ole Bezos sugugi kõige rikkam inimene läbi aegade, kirjutab Bloomberg.

Maailma rikkaima mehe Jeff Bezose varade väärtus on 117 miljardit dollarit. L’Oreali pärija Francoise Bettencourt on maailma rikkaim naine, tema varade maht ulatub 54 miljardi dollarini. Kui võrrelda nende vara ajaloo kunagiste plutokraatidega, siis kui rikkad on nad tegelikult? On ka neid, kes võivad väita, et nad on rikkamad olnud.