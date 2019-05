Euroopa Parlamendi uus nägu

Pühapäeval sai selgeks Euroopa Parlamendi uus koosseis. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Parlamendi uus nägu on eelmisest mõnevõrra teistsugune, kuid mitte nii võõras, kui kardeti.

Välismeedia kirjutas mitmel puhul, et tegu on kõige pöördelisemate valimistega Euroopa Liidu ajaloos. Arvati, et uues parlamendikoosseisus võtavad palju kohti paremäärmuslikud ja -populistlikud parteid.