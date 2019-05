Sisustaja: Terrass kiirelt suvevormi

Läbimõeldult ja hoolikalt valminud hubane terrass on kodu lahutamatu osa ja lemmikpaik. Ilusa ilmaga kolib sinna kogu tubane elu, mis püsib seal sügise saabumiseni.

Puitlaudisega terrassi kevad–suviseks hoolduseks on parim aeg siis, kui päike juba kõrgelt käib ja kogu terrassi pind on kuiv ka varjukülgedelt. „Enamiku õlide kasutusjuhendilt loeme, et ööpäeva keskmine temperatuur peaks olema +5 °C. Mina soovitan jälgida, et ka ilm oleks pesupäeval kuiv ja sademeteta, sest keskmise suurusega terrassi küürimiseks ja õlitamiseks kulub terve päev,“ räägib terrass.ee juhataja Heikki Kilkson ja lisab, et tavaliselt alustatakse pesuga varahommikul, kui terrass on veel kastest niiske, ning pealelõunal, kui päikeselisemad kohad on kuivanud, hakatakse õlitama.

Süvapesu enne õlitamist

Terrassi hooldust alustatakse süvapesuga, mis keedab üles mustuse ja osaliselt ka vana õlikihi ning avab puidu poorid uuele terrassiõlile. Kuna terrassipesuvahend on nahale söövitava toimega, ei tohiks unustada kaitsekindaid. Terrassi süvapesu võiks piltlikult võrrelda purjelaeva madrusega, kes ämbriga vett lahmab ja sinna juurde laulu ümisedes laevatekki küürib. Pesuhari on endiselt au sees ja loputusveega ei tasu koonerdada. Suureks abiks on tänapäeval survepesur ja selle erinevad lisad.

Survepesuriga aga tasub olla ettevaatlik. Vahel kiputakse kehva küürimistööd tugeva veejoaga asendama ja suunatakse joaotsik terrassilauale liiga lähedale, et mõnda visamat mustuse plekki eemaldada.

„Lähedalt lastud tugev veejuga kisub lahti ka puidu pindmised kiud ja tulemus näeb välja nagu oleks ussikesed terrassil tantsu löönud. Kahjuks ei peida seda hiljem ka õlikiht,“ selgitab Kilkson.

Õlitamine nii, et ei jääks õliloike

Pole vahet, kas tegu on vana ja väärika terrassiga, mis vajab esimeste hallide laikude peitmist, või alles eelmisel hooajal ehitatud terrassiga – hooldusõlitamise etapid on samad. Esiteks terrass puhastatakse ja loputatakse ning lastakse kuivada, ning seejärel kantakse kuivale laudisele hooldusõli.

Hooldusõli peale kandmisel tuleb jälgida, et puidu pind oleks õliga küllaldaselt kaetud nii, et terrassilaua pinnale ei jääks õliloike. Värske õlikiht tuleks terrassile kanda piki laudist: nii ei jää võõpamisel tekkivad ülekatte kohad näha.

Ilmagi tuleb õlitamiseks hoolikalt valida, sest värske terrassiõli kardab tolmu ja vett seni. Õlitamise tulemusena peaks terrass kenasti ilmastiku eest kaitstud olema.

„Korralikult hooldatud terrass hülgab vett ja püsib terve suve värskena. Kui iga aasta selliselt terrassi hooldada, püsib terrassi pind kaunis ja vastupidav,“ ütleb Heikki Kilkson.

Kuumõlitamise tehnoloogia kaitseb edukalt nii lehist, kuuske, mändi kui ka termotöödeldud materjali ilmastiku vastu, jättes silmale näha ja jalale tunda loomuliku puidu. Kuumõlitamise käigus kaetakse terrassilaua kõik neli külge, mis tagab kaitse ka laudise varjatud külgedele, kuhu muidu õlitades ei pääseks.

KUI TERRASS TULEB ALLES LUUA

Terrass paigaldatakse üldjuhul vundamendile, kuid Puumarket pakub ühe lahendusena hoopis plastikust reguleeritavaid terrassijalgu.

Kõik vundamendid on soovitatav ehitada maapinna külmumispiirist allapoole, vähemalt ühe meetri sügavusele. Vundamendi ehituseks sobivad näiteks Fibo plokid, kuid ka armeeritud betooni valu ning vanad vundamendiplokid. Terrass püsib kenasti ka vaivundamendil. Vundamendi ümbrus tuleks pinnasest tühjaks kaevata ning liivaga täita. See aitab välistada hilisemat taimede paljunemist terrassi all.

Kindel tugiraamistik on kõige alus

Teise sammuna tuleks ette võtta prussidest tugiraamistiku rajamine, millele kinnitatakse pealise lauad. Puumarket soovib alusroovituse materjaliks prusse mõõtudes 50x100 mm või 50x150 mm.

Väliterrassi ehitusel kasutatav puitmaterjal peab kindlasti olema ilmastikukindel, sest harilik töötlemata laud mädaneb välitingimustes mõne aastaga ning laua sile tekstuur muutub vihmaga eluohtlikult libedaks.

Mänd- või kuusepuit – need kaks kõige traditsioonilisemat

Tavapärasem ja kättesaadavam materjal, millest terrass valmistada, on männi- või kuusepuit, kuid kaunis ja vastupidav on ka lehis.

Laudade paigaldamisel peab suurema terrassi puhul laudu jätkates jätkukohad erinevatesse kohtadesse asetama, sest muidu hakkavad jätkatud osad silma kriipima.

Kinnitusvahendid olgu ilmastikukindlad

Kindlam ja levinuim viis laudade kinnitamiseks on kuumtsink peitpeaga naelad mõõdus 2,8×75 mm, kuid Puumarket soovitab proovida ka spetsiaalseid kruvisid.

Põneva lahendusena võib proovida ka reguleeritavaid terrassijalgu. Need annavad võimaluse rajada puhkenurk ka ebatasasele pinnale. Plastikust reguleeritavatele terrassijalgadele saab ehitada kiirelt nii ajutise terrassi suvekohvikule, katuseterrassi kui ka püsivalt mõnusa terrassi koduhoovi. Sellise lahenduse tarvis ei ole vaja ka nii kapitaalseid pinnase- ja vundamendi ettevalmistustöid planeerida.

Oluline on see, et aluspind ei liiguks ning poleks aldis külmakerkimisele. Terrassi aluse rihtimine ühele kõrgusele on samuti tavapäraselt üpris aeganõudev töö, kuid reguleeritavate terrassijalgade puhul ei oma tähtsust aluspinna ebatasasusest tingitud kõrguse vahed.

Terrassi rihtimine käib terrassijalgade õigesse kõrgusesse keeramisega. Paigaldusjuhendi kohaselt tuleb kinnitada pealisplaadid soovitud vahega prussi külge, lisada ja loodida paika otsmised terrassijalad, seejärel paigaldada keskmised terrassijalad ja veenduda, et nad oleksid tugevasti vastu aluspinda. Kui kandvad prusside liinid on paigas, saab alustada pealislaudise paigaldusega.

Terrassi ehitus sõltub selle kasutuseesmärgist

Edgar Kaare, Maastikuarhitektuuribüroo Tajuruum maastikuarhitekt-ekspert

Terrassi looma asudes tuleks esimese asjana selgeks teha, milleks seda kasutama hakatakse. Kas tahetakse köögipikendust, kus toitu valmistada, välikööki või –grilli või saab sellest vähe käidav koht, kuhu sätitakse ajutised toolid ja lauad.

Kui eelnev selge, saab hakata terrassi pindala, materjali ja kuju valima. Otsemaid puitterrassi looma asuda pole mõtet, sest vahel võib materjale omavahel ka kombineerida. Näiteks võib edukalt kombineerida kivikate passiivsemas tsoonis asuva puitkattega.

Uudismaterjalidest on populaarsust kogumas komposiitlaudised, mis on oma loomult kas täisplast või plastiku ning puidu kombinatsioon. Puitmaterjalide puhul oskame juba aimata, mis on püsivam – selleks on aastakümnete ja -sadadega end tõestanud siberi lehis või harilik saar, millega on ka kindlustunne terrassi luues suurem. Uute materjalide puhul see kogemus puudub.

Minu soovitus on puitkompsiit terrassilauda valima asudes teha põhjalik eeltöö, sest turul on neid väga lai valik. Oma kogemusest julgen soovitada sellist materjali, kus puidu osakaal on vähemalt 50%. Ent see puit ei tohiks olla eksootiline, vaid meie kliimasse sobiv.