Hiina alustas USA suurfirma üle juurdlust

FedEx sattus Hiinas uurimise alla. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina alustas juurdlust USA kullerfirma FedExi üle.

Hiina teatas laupäeval, et Fedex on rikkunud mitmel puhul Hiina seadusi ja regulatsioone, näiteks on firma saatnud pakke valedele aadressidele. See omakorda aga riivab hiinlaste õigusi. Seetõttu on vastavad ametkonnad alustanud ka juurdlust, kirjutab Bloomberg.