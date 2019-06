Estonia juhina jätkab Aivar Mäe

Aivar Mäe on kultuuriprojekte juhtinud 40 aastat. Estonia juhiks sai ta 2009. aastal. Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Augustis lõpeb rahvusooper Estonia juhi Aivar Mäe teine viie aasta pikkune periood rahvusooperi juhina. Mäe rääkis Äripäeva raadio saates "Juhi jutud", et alustab sügisel veel kolmandat perioodi, sest hingel kripeldab üks asi.

"Sellised töökohad nagu rahvusooperi juhtimine lepitakse kokku aasta enne lepingu lõppemist. Meil olid läbirääkimised nõukoguga juba aasta tagasi. Ma ei tea, kas see on hästi või halvasti, aga mul on leping taskus järgmiseks viieks aastaks," selgitas ta saates.