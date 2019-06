Kas Ida-Virumaa kriisi päästaks õlitootmine?

Eesti Energia karjäärides töötavatele inimestele tuleb leida uus töö või hüppeliselt kasvatada põlevkivist õli tootmist. Foto: Raul Mee

Elektritootmise ebarentaabluse tõttu koondatud Eesti Energia töötajate töökoha võiks päästa suurem õlitootmine. Samas on teistel turuosalistel toorainest tegelikult puudus ja lahenduseks oleks ka põlevkivi kaevandamislubade ümberjaotamine.

"Riik nimetab põlevkivi maavaraks, aga see on maavara ainult siis, kui keegi seda väärindab. Vastasel juhul on see lihtsalt pinnas," võttis asja kokku Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann.