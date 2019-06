Taavi Aas teeb Elronile ettepaneku soetada neli uut rongi

Lubatud uued rongid peaksid keskkonnasäästlikumad olema. Foto: Raul Mee, fotograaf

Rongiga reisijate arv on viimaste aastate jooksul kasvanud ning suvisel hooajal soovitas Elron näiteks jalgratastega rongi pigem mitte tulla, kuna need võtavad ruumi. Täna teatas Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, et teeb lähinädalatel valitsuskabinetile ettepaneku soetada Elronile neli uut rongi.

Eile kirjutas Postimees, et kuna rongisõitjate hulk on jõudsalt kasvanud ning mitmel liinil on rongides raske istekohta leida, piiratakse suvel Elroni rongides jalgrataste transporti. Täna pöörduti Päevalehe juhtkirjas Taavi Aasa poole, et ta uued rongid muretseks.