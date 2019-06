Tööjõupuudus sunnib lisahankeid tegema

Probleem, miks töötajaid ei ole, on piirkonniti erinev – mõnes maakonnas on pakkuda palju parema palgaga tööd, teises piirkonnas pole lihtsalt inimesi. Foto: Julia-Maria Linna

Tööjõu leidmise olukord on mõnes piirkonnas sedavõrd keeruline, et ettevõtted viskavad käed üles ning ütlevad, et enam ei suuda, kuna pole lihtsalt inimesi leida. Sedasi rääkis RMK metsakasvatuse talituse juhataja Toomas Väät olukorrast metsanduses.

"Me tegime sel aastal lisahankeid selleks, et täita oma eesmärke ja saaksime oma metsakasvatuslikud tööd tehtud. Mõned lepingud poolte kokkuleppel lõpetati, kuna ei suudetud neid töid ära teha. Lihtsalt tööjõu olukord on mõnes kohas niivõrd raske," rääkis Väät saates "Maksu- ja tolliamet annab nõu".