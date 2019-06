Karmide süüdistuste all tootja: vaatame, kui pikaks sõda läheb

President Kersti Kaljulaid külastas hiljuti Harjumaa firmasid, sealhulgas M.V.Wooli, kus kohtus ettevõtte omaniku Mati Vetevooluga. Foto: Liis Treimann

Euroopas puhkenud liseterioosipuhangus on süüdi Eesti tootja, viitab Euroopa Toiduohutusameti värske raport. Juba märtsis süüdistasid taanlased firmat M.W.Wool, mille omanik Mati Vetevool jääb endale kindlaks, et nemad süüdi ei ole.

Küll aga nentis Vetevool, et paar kuud õhus olnud kahtlused andsid hoobi eksportimisele. “Väga raske on välja saata, sest terve Euroopa on täis pasundatud, et meie oleme süüdi,” ütles ta.