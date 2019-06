Eestis on üle 11 000 vaba töökoha

Kaubandus on tööstuse kõrval teine suurema vabade töökohtadega valdkond. Foto: Andres Haabu

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli tänavu esimeses kvartalis ligi 11 450 vaba ametikohta, seda on aastatagusest 8 protsenti rohkem, teatas statistikaamet.

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli I kvartalis 608 150, mis on eelmise kvartaliga võrreldes ligi 2% suurem. Ametikohtade koguarvus on jätkuvalt suurim töötleva tööstuse (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse (10%) tegevusala osatähtsus. Lisaks on töötlev tööstus ja kaubandus jätkuvalt Eesti suurimad tööpakkujad – neil tegevusaladel oli vabade ametikohtade arv I kvartalis vastavalt ligi 1500 ja 1800. Neile järgnes avaliku halduse ja riigikaitse tegevusala 1100 vaba ametikohaga.