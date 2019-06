Aiasaaduste kasvatajad võitlevad impordi ja maksukoormusega

Grüne Fee Eesti juht Raivo Külasepp näeb, et väiksemate tootjate ellujäämisvõimalus on seljad kokku panna. Foto: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix

Eesti aiasaaduste kasvatajate kurdavad rasket võitlust: maksukoormus ja tootmishindade kasv suruvad hinnalõhe Kreeka marjade või Poola köögiviljadega kolme- kuni neljakordseks.

Samuti on heitlikud ilmad nii Eestis kui ka globaalselt muutnud maailmaturuhinnad ebastabiilseks. Teisalt, vaadates asja kohalikust vaatest, siis ei suuda enamus kohalikke põllumehi pakkuda piisavat mastaapi, et võistelda odavate importhindadega. "See pole viimaste aastate trend, vaid eks see ilma ja turu suuruse koosmõjul toimiv turg on olnud siin viimased 20 aastat," tunnistas Kadarbiku köögivilja juhataja Veiko Pak.